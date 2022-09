In den beiden vergangenen Wochen deutlich zugelegt haben die Werte der beim Landesuntersuchungsamt (LUA) in Mainz registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis. So hat sich von Donnerstag, 15. September, bis Donnerstag, 29. September, die Sieben-Tage-Inzidenz für Speyer mehr als verdoppelt: von 177,4 zur Monatsmitte auf 411,4 aktuell. Derzeit gelten 477 Einwohner als Coronavirus-Infizierte, vor 14 Tagen waren es bloß 325. Auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz in diesem Zeitraum erheblich gestiegen: von 200,3 auf 460,5. Im Landkreis gelten derzeit 1781 Einwohner als infiziert, vor zwei Wochen waren es lediglich 1045. Dort sind in dieser Zeit auch zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf aktuell 301 hinzugekommen. Für das Bundesland meldet das LUA eine Sieben-Tage-Inzidenz von 584,8. Spitzenreiter ist der Kreis Rhein-Hunsrück mit einer Inzidenz von 929.