Vier neue Fälle sind am Dienstag in die Corona-Statistik für die Stadt Speyer eingegangen. Mit 288 Infizierten seit März bewegt sich die Gesamtanzahl auf die 300er-Marke zu. 113 davon seien noch nicht genesen, so das Landesuntersuchungsamt. Der Inzidenzwert von Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist leicht gesunken: von 118,7 auf 110,8. Der Ansturm auf das Abstrichzentrum in der Halle 101 hält laut Stadtverwaltung an: Dort seien am Montag rund 100 Personen gewesen. Aktuell werde mit dem beauftragten Labor beraten, wie Abstrichergebnisse schneller ermittelt werden können.