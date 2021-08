Der sprunghafte Anstieg von Corona-Neuinfektionen am Wochenende in Speyer ist wohl in erster Linie auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die sich in ihrem Urlaubsland mit dem Virus angesteckt haben. Von Samstag auf Sonntag hatte das Landesuntersuchungsamt (LUA) 14 neue registrierte Fälle in der Stadt bestätigt. Laut Stadtverwaltung zählt zu diesen eine sechsköpfige Familie, die jüngst aus dem Urlaub nach Speyer zurückgekehrt sei. Auch die übrigen Fälle hätten sich offenbar im familiären beziehungsweise privaten Bereich ereignet, mutmaßt man auch beim Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen. In Einrichtungen in Speyer, wie etwa der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), seien aktuell jedenfalls keine Neuinfektionen zu verzeichnen. Für Sonntag auf Montag meldet das LUA keine Neuinfektion in Speyer.