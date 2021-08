Auch über das Wochenende sind neue Corona-Fälle aus der Stadt Speyer gemeldet worden. Laut Landesuntersuchungsamt waren es einer am Samstag und zwei am Sonntag. Die Inzidenz – am Freitag noch bei 4,0 – steigt auf 9,9, liegt damit aber noch unter dem Landesdurchschnitt von 17,6.

Die öffentlichen Stellen werben für das Impfen gegen das Virus und erinnern daran, dass es dafür ab dieser Woche in Speyer ein neues Angebot gibt: Von 2. bis zunächst 22. August dürfen alle volljährigen Bundesbürger ohne Anmeldung ins Impfzentrum in der Stadthalle kommen. Es ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Professor Gerald Haupt vom Medizinischen Versorgungszentrum in der St.-German-Straße 9a erinnert daran, dass bei dessen offenem Impfen am Mittwoch, 4. August, 13 bis 16 Uhr, auch Interessenten ab zwölf Jahre mit Einwilligung des Impflings und der Eltern geimpft werden. „Ich fühle mich durch das Votum der Sächsischen Impfkommission bestätigt“, betont Haupt mit Verweis auf eine am Freitag verkündete Empfehlung für die Immunisierung Jugendlicher.