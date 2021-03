Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Speyer am Mittwoch leicht ansteigen lassen: von 25,7 auf 29,7, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt. Es waren die Fälle 2028 bis 2030 seit Beginn der Pandemie. 58 der Betroffenen seien noch aktuell erkrankt, 80 sind verstorben. Bei der letzten Übermittlung der Fälle von Virusmutationen am Montag wurden für Speyer 39 Fälle der britischen Mutante angegeben. Andere Mutationen sind in der Domstadt demnach noch nicht nachgewiesen worden. Der Anteil der Mutationen liegt mit 38 Prozent relativ hoch. In der Pfalz war er nur in Landau, Ludwigshafen, Frankenthal und dem Landkreis Südliche Weinstraße höher.