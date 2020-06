In Speyer sind derzeit aus Corona-Sicht noch lange keine Verhältnisse wie rund um den Schlachtbetrieb Tönnies in Sicht. Es gibt aber nach einer Woche Stillstand zwei neue Fälle im Stadtgebiet. Die Anzahl bestätigter Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen in der Stadt Speyer ist nach Angaben der Stadtverwaltung (Stand Mittwoch, 16 Uhr) auf 97 (Vortag: 95) gestiegen. Davon genesen sind 86 Menschen. In Quarantäne waren m Mittwoch noch 17 Personen (Vortag: 22). Zwei Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus hatte am Mittwoch laut Klinik-Sprecherin Susanne Liebold keinen Corona-Patienten auf der Intensivstation und nur einen Verdachtsfall auf der Normalstation untergebracht. Im St.-Vincentius-Krankenhaus befand sich eine Patientin mit Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation. Sie werde aber nicht mehr beatmet, teilte Cornelia Leszinsksi, Ärztliche Direktorin, auf Anfrage mit. Auf der Isolierstation der Klinik gab es sechs Verdachtsfälle.

