Die Infektionslage in Speyer verschärft sich weiter. Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt erneut gestiegen und bleibt die höchste im ganzen Bundesland. In den Krankenhäusern werden mehr Corona-Patienten behandelt.

Die Fallzahlen steigen

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) weist in seiner Statistik am Dienstag 46 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen für Speyer aus. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 726 Menschen nachweislich mit dem Erreger angesteckt. Laut LUA gibt es rein rechnerisch derzeit 454 aktive Fälle in der Domstadt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner ist am Dienstag von 284,8 am Vortag auf 360 gestiegen. Es ist nach wie vor der höchste Wert in Rheinland-Pfalz.

Zwei Hotspots

Das auch für Speyer zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises führt die gestiegenen Fallzahlen vom Montag und Dienstag „im Wesentlichen auf Hotspot-Geschehen in zwei Speyerer Seniorenheimen“ zurück, teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am Dienstag mit. Wie berichtet, ist ein Schwerpunkt das Altenheim Salier-Stift, wo mehrere Mitarbeiter und Bewohner positiv auf eine Virusinfektion getestet wurden. Um welches weitere Seniorenheim es sich handelt, war am Dienstag nicht bekannt.

Mehr Corona-Patienten

Beide Speyerer Krankenhäuser meldeten am Dienstag deutlich mehr Corona-Patienten als in der Vorwoche. Im St.-Vincentius-Krankenhaus sind – Stand 12 Uhr – 26 Menschen mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion in Behandlung, teilte Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer auf Anfrage mit. In der Woche zuvor hatte das Haus 14 Corona-Patienten gemeldet.

21 Infizierte befinden sich laut Fischer auf den beiden Normalstationen und fünf auf der Intensivstation. Vier dieser Patienten müssen beatmet werden. Sieben Verdachtsfälle sind in der zweiten Isolierstation untergebracht.

Die Intensivkapazität des Hauses von 14 Betten sei derzeit auch mit anderen Patienten nicht ausgeschöpft, so Fischer. „Wir halten stets eine Reservekapazität von bis zu zwölf Betten bereit.“ Durch die erhöhte Bettenauslastung durch Covid-19-Patienten habe das Haus diese Woche jedoch eine Station geschlossen. Zudem müssten einige nicht dringliche Operationen verschoben werden.

Schnelltest bei Verdachtsfällen

Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus werden 15 bestätigte Covid-19-Fälle behandelt, sagte Sprecherin Susanne Liebold. Das sind sechs mehr als in der Vorwoche. Vier der Patienten werden auf der Intensivstation versorgt, drei von ihnen werden beatmet. Für die Versorgung von Covid-19-Patienten seien derzeit sechs Betten der Intensivstation vorgesehen. „Bei Bedarf können wir die Kapazitäten erhöhen“, so Liebold. Mit Hilfe des Landes seien neue Beatmungsgeräte angeschafft worden, sodass es zurzeit ausreichend Reserven im Haus gebe. „Allerdings müssten wir bei deutlich steigender Inanspruchnahme der Intensivkapazitäten Personal aus anderen Bereichen für die Intensivversorgung hinzuziehen.“

Verdachtsfälle würden in der Regel mit einem PCR-Schnelltest direkt im Haus getestet. Das hauseigene Labor liefere das Ergebnis binnen zwei Stunden. Rund 30 Personen seien innerhalb von 24 Stunden auf diese Weise getestet worden, dabei habe es zwei positive Ergebnisse gegeben.