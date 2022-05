Über das Wochenende waren vom Landesuntersuchungsamt (LUA) nur acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer gemeldet worden. Am Dienstag sind die Zahlen umso höher ausgefallen, was darauf hindeutet, dass es verzögerte Meldungen gab: 202 Neuinfektionen binnen eines Tages werden demnach ausgewiesen, was die Sieben-Tages-Inzidenz wieder von 179,3 auf 319,3 anhebt. Am höchsten ist sie in der Altersklasse der 20- bis 59-Jährigen mit 374,3, am geringsten bei den mindestens 60-Jährigen mit 226,6. Im Vergleich zum Bundesland (521,6) und zum Nachbarkreis Germersheim (427,9) ist die Speyerer Inzidenz geringer, mit der im Rhein-Pfalz-Kreis (319,2) ist sie fast identisch.