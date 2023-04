Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch 2021 bestimmt Corona unser Leben. Klaus-Peter Wresch (69), medizinischer Fachberater der Stadt und früher Chefarzt am St.-Vincentius-Krankenhaus, ist in Speyer von Anfang an in die Bekämpfung eingebunden. Er erklärt im Interview mit Nancy Machmer die hohen Zahlen und wagt einen Ausblick.

Herr Dr. Wresch, die Corona-Pandemie begleitet uns nun schon eineinhalb Jahre. Im Dezember hatten Sie gesagt, dass eine zweite Welle kommen würde, war klar. Nun sind wir bei der vierten Welle angekommen. War das auch vorhersehbar?

Ja,