Bei einer Polizeikontrolle in der Speyerer Maximilianstraße am Montagabend ist es zu Widerstand und Beleidigung der Beamten gekommen. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Vorfall habe sich ereignet, als die Polizisten zwei Personen in der Speyerer Einkaufsstraße kontrolliert hätten. Die Beiden hätten gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, indem sie an einem nicht angemeldeten sogenannten Spaziergang teilgenommen hätten. Neun der circa 30 Teilnehmer in der Domstadt seien kontrolliert worden, so die Polizei. Insgesamt 1300 Personen haben in der Süd- und Vorderpfalz gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, teilt das zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Nach Angaben der Polizei verliefen alle angemeldeten und spontanen Versammlungen größtenteils „friedlich und störungsfrei“. Dennoch seien drei Strafanzeigen eingeleitet worden: Eben in Speyer wegen den beiden Widerstand leistenden und Polizeibeamte beleidigenden Personen, in Landau wegen Verunglimpfung des Staats und seiner Symbole (Deutschlandflagge mit Bananen-Abbildung). In Mutterstadt sei eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet worden. An zwei angemeldeten Gegenkundgebungen nahmen insgesamt 230 Personen teil (200 in Speyer, 30 in Neustadt). Zu der Kundgebung auf dem Speyerer Domplatz hatte die Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ aufgerufen. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung friedlich.