Fünf Werktage infolge lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Speyer unter 50. Ab Montag konnte also erneut gelockert werden – vor allem in den Bereichen Sport, Kultur und Gastronomie. Am Mittwoch sollen nächste Schritte folgen.

Nachdem in Speyer bereits am vergangenen Freitag die Bundesnotbremse außer Kraft getreten ist, steht nun der nächste Meilenstein im Kampf gegen hohe Corona-Inzidenzwerte an: Weil die Domstadt