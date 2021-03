Eine Erzieherin der Kindertagesstätte Rulandstraße ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das teilten die Diakonissen Speyer als Träger am Samstag mit. Der Fall sei umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet worden. Sprecherin Isabel Flory: „Dieses identifizierte am Freitag die sieben Mitarbeitenden und 25 Kinder aus dem Bereich ,Kindernest’ (Ein- bis Dreijährige) als Kontaktpersonen der Kategorie 1 und ordnete eine Quarantäne bis einschließlich 8. April an.“ Die betroffene Erzieherin, die sich nachweislich im privaten Umfeld infiziert habe, zeige momentan keine Krankheitssymptome. Für das Personal und die Kinder des personell und räumlich getrennten Kita-Bereichs biete das Deutsche Rote Kreuz am Montagnachmittag eine Reihentestung auf das Coronavirus an. Die Kita öffne am Montag nur im Notbetrieb für Kinder mit dringendem Betreuungsbedarf. Für Dienstag werden Flory zufolge Entscheidungen über weitere Öffnungsmöglichkeiten erwartet.

Speyerer Kitas waren in den vergangenen beiden Wochen mehrfach von Infektionen betroffen. Sie haben Anteil daran, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Freitag auf 191,8 gestiegen war. Am Samstag kamen sieben, am Sonntag drei Neuinfektionen hinzu, was die Inzidenz auf 156,2 sinken ließ. Erfahrungsgemäß gehen am Wochenende nicht alle Infektionen in die Landesstatistik ein; teilweise kommt es zu Nachmeldungen. Von den 2179 Infizierten seit Pandemie-Beginn gelten 155 als aktuelle Fälle.