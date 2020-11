Der Leserbrief von Schülerin Melissa Schega aus der RHEINPFALZ sorgte für viel Resonanz, hier ihr Brief im Wortlaut.

Dass die aktuelle Corona Lage nicht einfach ist und uns allen viel abverlangt, ist kein Geheimnis. Jedoch betrifft die Krise uns Schüler besonders hart. Jeder redet über das Aufrechterhalten des Unterrichts, aber keiner oder nur die wenigsten denken primär an unsere Gesundheit. So fühlt es sich zumindest an.

Wie in dem Bericht über die neuen Maßnahmen in Speyer beschrieben wurde, werden Schulen momentan als einer der Hauptgründe angesehen, warum die Coronazahlen bei uns so stark steigen. Nach dieser Erkenntnis sollte man meinen, es würde sich etwas ändern. Falsch gedacht. Ich bin selbst Schülerin an einer Schule in Speyer, und wie sehr wir uns im Stich gelassen fühlen, davon redet niemand. Restaurants müssen schließen wegen der Infektionsgefahr, wenn aber jeden Tag Hunderte von Haushalten in der Schule zusammenkommen, dann ist das in Ordnung. Für uns Schüler wird eine Maskenpflicht beschlossen, und schon scheint es vertretbar, wenn man keinen Abstand einhalten kann, weil zu viele Menschen in einem Raum sind. In meiner Klasse sind 27 Leute und wir sitzen teilweise in Räumen, die für 20 Schüler gemacht sind.

Hierbei möchte ich betonen, dass ich nicht der Schule die Schuld an der ganzen Misere gebe, denn diese versucht mit aller Kraft, die vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen. Leider sind die Maßnahmen aber gar nicht umsetzbar, denn die Schulen haben gar nicht die räumlichen Gegebenheiten, um überall den Abstand gewährleisten zu können. Nun wird es schwierig, denn weil wir eine Maske tragen, muss der Abstand nicht eingehalten. Da schluckt man erstmal, denn eine Maske schützt nicht zu 100 Prozent und erst recht nicht in einem geschlossenen Raum, wenn jeder Platz an Platz aneinander sitzt. Außerdem wurde mit Bekanntgabe der neuen Maßnahmen noch einmal empfohlen, lange Aufenthalte in öffentlichen, geschlossenen Räumen oder Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden. Da könnte man erneut stutzig werden, denn es wird von Situationen abgeraten, die bei uns Schülern dann auf einmal in Ordnung sind, denn die Bildung darf ja nicht unter der Krise leiden.

Hinzu kommt die Regel, alle 20 Minuten zu lüften. An sich eine gute Idee, aber auch hier ein kleines Problem. Man spricht immer davon, dass Zugluft schlecht ist, wegen der Erkältungsgefahr. Auch diese Befürchtung spielt nun offensichtlich keine Rolle mehr, denn die Regierung hatte auch hierfür eine „ganz tolle“ Idee: Wir sollten uns doch zu unseren ohnehin schon schweren Schulbüchern noch Decken, Mützen und Handschuhe einpacken, um nicht krank zu werden. Wie stellen sie sich das denn bitte vor? (...) Gerade auf der Berufsschule schrumpft mein Verständnis für die Maßnahmen von Tag zu Tag. Wir sind nämlich nicht nur Schüler, sondern wir haben auch, jeder für sich, noch mal Kontakt zu deutlich mehr Menschen. Das führt zu erheblich mehr Kontakten, als bei einem „normalen“ Schüler. (...) Wir gefährden nicht nur uns und unsere Familien, sondern auch unsere Betriebe. Schüler und Lehrer gehen momentan nicht mehr mit einem guten Gefühl in die Schule, und das nur, weil aus reiner Sturheit an der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts festgehalten wird.

Im Jahr 2020 sind wir technisch so gut ausgestattet, dass es nicht notwendig wäre, mit unserer Gesundheit so fahrlässig umzugehen. Ganz davon abgesehen, dass wir hier nicht von einer Dauerlösung sprechen, sondern über einen absehbaren Zeitraum. Ich und auch genug andere haben Risikopatienten in der Familie. Diese Menschen gefährden wir jeden Tag. Aber uns Schüler fragt niemand, ob wir dabei Angst haben oder nicht. An Weihnachten darf/soll ich zum Beispiel keine große Familienfeier machen, aber ich darf mich mit 26 verschiedenen Haushalten in einen Raum setzten, nur um die Bildung nicht zu gefährden.

Nach solchen Aussagen muss man sich nicht wundern, wenn die Stimmen der Corona-Gegner immer lauter werden. Schön ist, dass der ein oder andere zwar schon über Änderungen in der Schule nachdenkt, aber wie lange soll es dauern, bis etwas passiert?

Meiner Meinung nach ist jeder Tag ein Tag zu viel. Man sollte etwas mehr auf Lehrer und Schüler vertrauen und nicht nur Statistiken. Vielleicht würden wir das gemeinsam viel besser schaffen als erwartet und gleichzeitig auch uns selbst schützen.

Melissa Schega, Römerberg