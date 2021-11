14 Bewohner und neun Mitarbeiter des Seniorenstifts Bürgerhospital der Diakonissen in Speyer sind mit dem Coronavirus infiziert. Gegenüber Anfang der Woche sind damit sechs Bewohner und vier Mitarbeiter hinzugekommen. „Der Großteil der Betroffenen hat weiterhin keine oder nur leichte Krankheitssymptome“, teilt der Träger mit. Ein positiv getesteter Bewohner sei ins Krankenhaus gekommen, aber nicht auf die Intensivstation. Ein Besuchsverbot gilt zunächst bis 2. Dezember.

In den zwei Speyerer Krankenhäusern sind Besuche noch möglich. Beide Kliniken stimmten sich ab, so Dr. Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin des St.-Vincentius-Krankenhauses. Sie hätten die aktuelle 3G-Regel um eine FFP2-Maskenpflicht ergänzt und gingen zum 1. Dezember wohl wie andere Kliniken zu einer 2G-plus-Regelung über, wenn das Land bis dahin nicht ohnehin Besuchsverbote erließe.

Gemeldet wurden am Freitag für Speyer 44 neue Infektionen mit dem Virus, was rechnerisch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 488,8 bedeutete – etwas weniger als am Vortag.