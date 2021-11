Die städtischen Kitas kehren in feste Stammgruppen zurück. Wie die für zwölf Einrichtungen verantwortliche Stadtverwaltung mitteilt, wird der Austausch über Gruppen hinweg „aufgrund des zuletzt erhöhten Infektionsgeschehens in mehreren Kindertagesstätten“ eingestellt. Eine solche Regelung hatte es im Frühjahr schon einmal gegeben. Auch die Mitarbeiter würden Kindern wieder fest zugeordnet. Die Änderung könne unter Umständen zu Einschränkungen des Betreuungsangebotes etwa im Früh- und Spätdienst führen, so die Stadt mit Bitte um Verständnis.