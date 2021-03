Die Inzidenz steigt leicht, die Ordnungsbehörden haben alle Hände voll zu tun.

Infektionsgeschehen

Am Freitag wurden 13 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 189,9 auf 191,8. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erwartet in den nächsten Tagen „ein steiles Ansteigen der Inzidenz wegen unserer konsequenten Reihentestungen“. Aus dem zuletzt stark betroffenen Betreuungs- und Bildungswesen gebe es neue Fälle. Genannt wurden die Kita Schatzinsel, das Schwerd-Gymnasium und die Zeppelinschule. 76 Prozent der im Abstrichzentrum in der Halle 101 festgestellten Fälle gingen auf die britische Mutante zurück. Beim mobilen Testteam des Roten Kreuzes, das in Speyer und Umland Reihentestungen macht, waren laut Geschäftsführerin Caroline Diven von 372 Tests in 15 Versuchsreihen 24 positiv. Diven: „Ich erwarte in dieser Woche mehr positive Ergebnisse.“

Lage an der AfA

Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Speyer-Nord meldete am Freitag neun Infizierte bei 730 Bewohnern. Sechs davon seien erst kurz zuvor angekommen und beim positiven Test isoliert gewesen. Drei Betroffene hätten aber in normalen Häusern gelebt, sodass auch 20 Kontaktpersonen in Quarantäne müssten. Schwer erkrankt sei bisher keiner, so AfA-Leiter Steffen Renner. „Wir hatten in der extremsten Zeit 78 Corona-Infizierte, wir werden damit fertig“, sagt er.

Impfstatus

780 weitere Personen sind vorige Woche im Impfzentrum in der Stadthalle vorgelassen worden – 467 für die Erst-, 313 für die Zweitimpfung –, 7164 Spritzen wurden seit Jahresbeginn gesetzt. Seit dieser Woche kommt laut Koordinator Peter Eymann Moderna als weiteres Vakzin zum Einsatz. Impfstoff sei knapp, daher würden höchstens 200 statt 400 möglicher Impfungen pro Tag erreicht. Dennoch kämen sechs Mitarbeiter hinzu, um für die erhoffte „Impfwelle“ vorbereitet zu sein. Das mobile Impfteam des Roten Kreuzes fuhr für 119 Impfungen ins Salier-Stift (betreutes Wohnen).

Regeltreue

Die Stadt kontrolliert die Auflagen. Laut OB Seiler fordern die wechselnden Vorgaben auch die Verwaltungsjuristen in ihrem Haus. In der zuletzt für Gäste mit negativem Schnelltest geöffneten Außengastronomie seien keine Verstöße festgestellt worden, ebenso wenig bei Betriebskontrollen. Ausnahme: ein am Donnerstag zwangsstillgelegter „illegaler Saunaclub“, auf dessen Leiter nun eine Strafe von mehreren tausend Euro zukomme.