Die Intensivstationen sind weitgehend voll, das Personal kommt an die Belastungsgrenze: Auch in dieser Woche scheint sich die Situation in den beiden Speyerer Krankenhäusern nicht zu entspannen.

16 neue Corona-Fälle hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) von Sonntag auf Montag für die Domstadt gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben, bleibt unverändert hoch: Am Montagmittag, Stand 14.15 Uhr, liegt er für Speyer bei 174 (Sonntag: 142,4).

In den Krankenhäusern bleibt die Lage angespannt: Wie eine Sprecherin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses am Montag mitteilte, werden dort aktuell elf Corona-Patienten behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Drei dieser vier Intensiv-Patienten müssten beatmet werden. Die Mediziner im Vincentius-Krankenhaus behandeln nach Aussage einer Sprecherin aktuell 13 Patienten wegen Covid-19. Acht von ihnen liegen auf der Intensivstation, sieben müssen beatmet werden. „Die Anzahl der intensivpflichtigen Patienten ist unverändert hoch – sie sind im Schnitt deutlich jünger und müssen auch länger behandelt werden“, so die Sprecherin.

Beide Krankenhäuser befürchten einen weiteren Anstieg der Patienten auf den Intensivstationen. Im Vincentius-Krankenhaus sei „unsere Kapazitätsgrenze erreicht, denn unsere Intensivkapazität von 14 Betten ist derzeit auch mit anderen Patienten, die ebenfalls schwer erkrankt sind, voll ausgeschöpft“. Das Personal arbeite bereits an der Belastungsgrenze. Im „Diak“ sei die Intensivstation mit insgesamt 16 Patienten, vier davon wegen Covid-19, ebenfalls stark ausgelastet.

Die Schnelltest-Stationen der Stadt waren in den vergangenen Tagen gefragt. Erstmals im Einsatz waren am Samstag und Sonntag die Johanniter am Festplatz. Bilanz: 136 Tests am Samstag, davon einer positiv, und 124 am Sonntag, davon ebenfalls einer positiv. Beim Arbeiter-Samariter-Bund waren sämtliche Tests von 7. bis 10. April negativ: 168 am Mittwoch, 184 am Donnerstag sowie 338 am Samstag. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit.