Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seit Freitag 19 weitere Corona-Fälle für das Stadtgebiet gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 19.760 Speyerer mit Sars-CoV-2 angesteckt. Als aktuell infiziert gelten 461 Personen. Zudem meldet das LUA einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Anzahl der Todesfälle seit Pandemie-Beginn steigt damit auf 123. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wegen des Wochenendes deutlich auf 165,5 (Freitag: 206,9). Speyer liegt weiterhin unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von derzeit 261,0. Am höchsten ist die Inzidenz in Speyer mit 213,9 bei den 20- bis 59-Jährigen, gefolgt von den Über-60-Jährigen (155,4) und den Unter-20-Jährigen (43,9).