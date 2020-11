Zwei weitere Speyerer sind laut Landesuntersuchungsamt (LUA) im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut nur leicht gesunken. Die aktuelle Lage im Überblick.

Die Fallzahlen: Die Statistik für Speyer wies am Freitag insgesamt vier Todesopfer seit Beginn der Pandemie aus. Bei den beiden neuen Todesfällen soll es sich nach Informationen der Stadtverwaltung um Bewohner einer Pflegeeinrichtung handeln. „Wir haben bisher allerdings weder vom Gesundheitsamt noch von einer Einrichtung eine offizielle Bestätigung erhalten“, sagte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am späten Freitagnachmittag auf Anfrage. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erneuerte ihren Appell, wie wichtig es sei, „die vulnerablen Gruppen zu schützen“.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt mit einem Wert von 328,3 weiterhin die höchste im Bundesland. 19 neue Infektionen wurden am Freitag in der Domstadt registriert. Somit wurden bisher 783 Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt. Rein rechnerisch gibt es in Speyer derzeit 491 aktuelle Fälle.

Seniorenheime: Mit Corona-Infektionen bei Mitarbeitern und Bewohnern haben nach bisherigem Kenntnisstand die Seniorenheime Salier-Stift und Storchenpark zu kämpfen. Nach Mitteilung der Stadt gab es am Dienstag im Salier-Stift eine „Nachtestung“ bei 19 Personen. Das Ergebnis am Freitag: 13 positive Tests, sechs Ergebnisse stehen noch aus. Auch im Storchenpark sollten am Freitag 31 Personen nachgetestet werden. Am Mittwoch hatte der Storchenpark nachgewiesene Infektionen bei 17 Bewohnern und zehn Mitarbeitern gemeldet, im Salier-Stift waren es 19 Mitarbeiter und 32 Bewohner. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es in Speyer zudem weiterhin ein „diffuses Infektionsgeschehen“ gebe. Viele Menschen steckten sich vor allem im privaten Bereich und am Arbeitsplatz an.

Schulen: In Speyer gab es am Freitag erste Beschlüsse zum Wechselunterricht. Demnach wird der Unterricht an Gymnasien und der IGS in den Klassenstufen 8 bis 12 ab Mittwoch, 2. Dezember, geteilt. Die Stufen 5 bis 7 sowie Abschlussklassen erhalten Unterricht nach Plan.