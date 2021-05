Der letzte Hammer fiel am 15. April: die Absage von Großveranstaltungen bis zum 31. August. Wie es mit kleineren Feierlichkeiten aussieht, mit Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfesten, ist unklar. Schwierig für die Unternehmen, die sich auf dieses Metier spezialisiert haben. Am individuellen Plan B wird zurzeit mit den Kunden bei der Foonax GmbH geschmiedet, Flexibilität wird bei der Straub Catering Artist GmbH zum Plus.

Bei Philipp Stadter, der Foonax vor zehn Jahren mit Benjamin Nahstoll gründete, laufen seit Tagen die Drähte heiß – sowohl virtuell, als auch klassisch am Telefon. „Seit gestern sind fast 90 neue Mails eingegangen“, berichtet er gestern beim Anruf der RHEINPFALZ. Er habe mehr zu tun als je zuvor, sagt Stadter auf Anfrage der RHEINPFALZ. Aber die Arbeit habe sich grundlegend verlagert.

Wie abgesagte Veranstaltungen irgendwann nachgeholt werden können und in welcher Form sind die häufigsten Fragen, mit denen der Geschäftsführer konfrontiert wird. Denn rein praktisch gesehen gibt es im Moment tatsächlich rein gar nichts zu tun. „Seit der Allgemeinverfügung haben wir einen hundertprozentigen Totalausfall“, sagt Stadter.

Hoffen auf die Weihnachtsmärkte

Recht früh sei im Betrieb registriert worden, welche Welle auf die Welt und damit auf jedes einzelne Unternehmen zurollt. „Als die Fälle in Wuhan zunahmen, hat bei uns direkt das Gehirn anfangen zu rattern“, denkt der Foonax-Chef zurück. Ad acta gelegt hat er sämtliche Großveranstaltungen für den Rest des Jahres bereits, gibt er zu. „Wir hoffen noch auf die Weihnachtsmärkte“, lenkt Stadter ein.

Viel interessanter sei jedoch, wie es mit kleineren Feiern weitergeht. „Das macht bei uns den größten Umsatzanteil aus“, macht der Geschäftsmann deutlich. Wie viele Veranstaltungen in dem Rahmen wohl im Vergleich zu sonst wegfallen, vermag er aufgrund der sich permanent wandelnden Situation nicht zu schätzen. Er betont nur: „Alle unsere Produkte hängen davon ab, dass Menschen aufeinandertreffen.“ Das ist derzeit schwer. Den berühmten Plan B versuche er momentan mit beunruhigten Gastgebern auszuarbeiten. „Wir suchen terminliche Möglichkeiten, die weiter weg liegen, vor allem, wenn dazu Gäste aus dem Ausland erwartet werden“, erklärt Stadter.

Fingerfoodbox als Testesseen

Planungen für 2021 laufen auch bei Straub Catering bisher normal weiter. Manuela Schumacher, für Verkauf und Veranstaltungsleitung zuständig, ist aktuell die Seelentrösterin für sorgengeplagte Kunden, die sich Gedanken um die Ausrichtung ihrer privaten Feiern machen. Vor allem Hochzeitspaare sind betroffen. „Wir müssen auch ein bisschen improvisieren“, stellt Schumacher fest.

In einem konkreten Fall geht das so: Statt des traditionellen Probeessens vor Ort bekommen Brautpaare jetzt zu zwei festgelegten Terminen eine Fingerfoodbox zum Testen in den eigenen vier Wänden. „Die ist recycelbar, so dass wir die Infektionsgefahr ausschließen, die durch die Rückgabe von Geschirr entstehen könnte“, sagt Schumacher.

Problemlage von Speyer

Schwierig sei die örtliche Lage Speyers zwischen zwei Bundesländern mit teilweise unterschiedlichen Regelungen. Sich permanent über die neuesten Vorgaben auf dem Laufenden zu halten gehört zu den Aufgaben der Verantwortlichen. Ganz stillgelegt ist der Betrieb jedenfalls nicht. Zwei Firmen lassen sich mit Essen beliefern, da die Kantinen dort dicht sind. Ansonsten herrscht Kurzarbeit, wie bei Foonax auch.

Existenzängste hegt Stadter noch nicht. Stattdessen hat er schon ein Projekt im Kopf, das zu einem unbestimmten Datum am Rheinstrand Speyer umgesetzt werden soll. „Zurück in die Zukunft“ wollen die Unternehmer gemeinsam mit anderen Unternehmern und Künstlern dann reisen. Die Einnahmen sollen aufgeteilt werden – ein Tropfen auf den heißen Stein, wie Stadter weiß, aber ein positives Signal. Gutscheine dafür können erworben werden.