Während der aktuellen Kita- und Schulschließungen leiden besonders Kinder in bildungsfernen, einkommensschwächeren Familien an den Folgen von Corona. Der Stadtteiltreff Nordpol, getragen vom Kinderschutzbund Speyer, betreut in der Waldsiedlung Speyer-Nord 51 Kinder aus 39 Familien nach der Schule an Nachmittagen. Leiterin Johanna Becker erklärt im Interview mit Katja Edelmann, warum der Kontakt zu den Familien während der Corona-Zeit intensiver geworden ist.

Frau Becker, der Stadtteiltreff Nordpol musste wie alle Schulen und Kitas Mitte März schließen. Wie hat sich die Betreuung der sechs- bis 14-jährigen Kinder seither verändert?

Als wir schließen mussten, haben wir uns gefragt, wie wir aus der Ferne weiter bei den Hausaufgaben helfen oder Spielangebote unterbreiten können. Wir wollten die Kinder und Familien nicht alleine lassen. Die Eltern in unserem Umfeld können aufgrund von Sprachbarrieren oft nicht helfen oder sind überfordert. Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen sofort mit jeder Familie telefoniert und proaktiv Hilfe bei den Schulaufgaben oder bei Problemen zu Hause angeboten.

Wie sieht die konkrete Hilfe aus?

Unser Team hat Lernpläne und Arbeitsaufträge im direkten Kontakt mit den Lehrerinnen der Siedlungs-Grundschule besorgt. Außerdem haben unsere Mitarbeiterinnen jede Woche eine Tüte mit Spielideen, Bastelmaterial, Tipps für tolle Kindersendungen, aufmunterndem Brief und etwas Süßes für jedes Kind gepackt und nach Hause gebracht. Dieses Engagement des Teams war beeindruckend. In den wöchentlichen Telefonaten haben wir erfahren, was die Kinder brauchen: Ein Kind wünschte sich etwas zum Lesen, ein anderes vermisste Kopien aus dem Mathebuch, eine Mutter brauchte die Telefonnummer einer anderen, einige wünschten sich Material zum Malen.

Wie haben die Familien die Unterstützung aufgenommen?

Sehr gut! Unsere Einrichtung ist Anlaufstelle für die Schulkinder, die bei uns angemeldet sind. Während der Corona-Zeit sind wir auch für die Eltern der Kinder wichtiger geworden. Eltern haben uns angerufen und gefragt, was laut Corona-Verordnungen erlaubt ist und was sie noch tun dürfen. Wir übersetzen die Regelungen in einfache Sprache. Wir sind für die Familien da. Das wird anerkannt.

Was bewegt die Familien noch?

Über die vergangenen Wochen haben wir gemerkt, dass in den Familien die Belastungen größer geworden sind. Wir haben den Beratungsumfang vergrößert. Den Kindern können wir Tipps und Hilfestellung geben oder sie einfach mal erzählen lassen. Eltern geht es in den Telefonaten überwiegend um Erziehungsprobleme, mehr Stress in der Familie und Sorgen um die finanzielle Lage. Da spüren wir Zukunftsängste, die aufs Gemüt gehen.

Kommen Sie an alle Familien gleich gut heran?

Wir kennen die Familien schon sehr lange. Die Familien wissen, dass wir als freier Träger helfen wollen. Wir sind weder das Jugendamt noch die Schule, wir sind der Kinderschutzbund, der unterstützt und Hilfe einleitet.

Nochmal zurück zu den Kindern. Wie halten Sie mit ihnen persönlichen Kontakt?

Bei den regelmäßigen Anrufen haben wir auch die Kinder ausdrücklich ans Telefon gebeten. Das hat gut funktioniert. Nach den Osterferien haben wir das Gesprächsangebot erweitert: Jedes Kind kann, wenn es will, seine Betreuerin für eine Stunde persönlich bei uns treffen – unter den Hygienevorschriften. Das hat die Kinder und die Eltern sehr gefreut. Das Kind kommt für eine Stunde zu Hause raus und wir können sensibler und genauer hinsehen, wie es ihm geht. Sogar die älteren 13- bis 14-Jährigen haben an der Stunde Freiraum Interesse.