Speyer. Die 19-jährige Denise Caraviello, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement, ist seit 2017 ehrenamtliche Trainerin bei Zwanzig10 Jugendkultur Speyer und seit April im Einsatz gegen Einsamkeit während der Corona-Krise.

Frau Caraviello, warum engagieren Sie sich in der Corona-Krise so?

In dieser Ausnahmesituation sind leider viele ältere Menschen auf sich alleine angewiesen und haben niemanden, mit dem sie sprechen können. Als Frau Hille-Jacoby vom Nachbarschaftsverein der Gemeinnützigen Baugenossenschaft (GBS) bei uns anfragte, ob wir gemeinsam ein solches ehrenamtliches Projekt durchführen möchten, habe ich natürlich gleich zugesagt. Den GBS-Nachbarschaftsverein kenne ich schon seit vielen Jahren. Seit 2017 engagiere ich mich ehrenamtlich als Trainerin der „Mini-Tens“ bei Zwanzig10 Jugendkultur Speyer und tanze seit vielen Jahren in der Gruppe „Twenty Generations“. Durch die Kooperation von Zwanzig10 Jugendkultur Speyer und dem GBS-Nachbarschaftsverein haben wir schon viele gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt.

Was fällt dafür an – welche Aufgaben, welcher Zeitaufwand?

Ich rufe regelmäßig bei älteren, alleinstehenden Mietern der GBS an. Der Zeitaufwand hierfür richtet sich nach dem Gesprächsbedarf der einzelnen Personen. Sie freuen sich sehr, wenn jemand fragt, wie es ihnen geht und ob sie etwas benötigen. Oft erzählen sie Geschichten aus ihrem Leben. Dann entstehen schöne Gespräche von zehn bis 30 Minuten Dauer.

Haben Sie ein besonderes Talent dafür, das gewisse Etwas?

Ich kann mich sehr gut mit älteren Leuten unterhalten, da ich schon im Kindergarten täglich mit meiner Gruppe in einem Altenheim zum Mittagessen war. Ich bin eine gute Zuhörerin und erzähle natürlich auch sehr gerne.

Wann geht Ihnen das Herz auf?

Wenn ich den Telefonhörer in die Hand nehme und merke, wie sich am anderen Ende ein Mensch so sehr darüber freut, dass ich gerade anrufe, ist das ein Moment, der unbezahlbar ist. Eine solche Dankbarkeit bekommt man selten im Leben.

Und wann platzt Ihnen der Kragen?

In meiner ehrenamtlichen Arbeit kenne ich solche Momente nicht. Ich versuche immer, aus allem das Beste zu machen.

Sie tun etwas für andere – wie kann man denn Ihnen helfen?

Ich selbst benötige zum Glück keine Hilfe, ich habe meine Familie. Ich freue mich, anderen zu helfen.

Und bleibt neben dem Ehrenamt auch genügend Zeit für Ihr Privatleben?

Da auch mein privates Leben momentan durch die Corona-Krise sehr eingeschränkt ist, kann ich mir nach Feierabend meine Zeit sehr gut einteilen.