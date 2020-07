Der Verbindungstechnik-Spezialist TE Connectivity mit Werk in Speyer hat Medizin- und Pflegeeinrichtungen Gesichtsschutzschilde zur Verfügung gestellt.

In der Region profitierten davon nach Mitteilung des Unternehmens unter anderem das Kinderhospiz Sterntaler, das Marthaheim, die Speyerer Tafel und das St.-Vincentius-Krankenhaus. „Wir spritzen die Kopfbänder in unserer Spritzerei in Dinkelsbühl, und unsere Auszubildenden in Wört bauen sie dann zusammen“, beschreibt Manager Martin Huber den Fertigungsablauf. Von den bislang 5000 Schilden seien mehr als 500 an circa 20 Gesundheitseinrichtungen in und um Speyer gegangen. Rund 40 Mitarbeiter seien beteiligt gewesen. „Nächstes Ziel ist es, die Herstellung zu steigern – vorläufig auf 10.000 Stück, dann 20.000. Die Visiere werden dann an andere Werke in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika verteilt, so dass sie dort gespendet werden können“, teilt das Unternehmen mit.