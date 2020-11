Seit Montag stellt das St.-Vincentius-Krankenhaus eine weitere komplette Station für Corona-Verdachtsfälle bereit, teilte Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer auf Anfrage mit. Grund sei, dass die Kapazitäten der bisherigen Isolierstation ausgelastet seien. Im Haus werden laut Fischer (Stand Montag, 12 Uhr) 14 Patienten mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion sowie ein Verdachtsfall behandelt. Vor einer Woche hatte das „Vincenz“ sechs bestätigte und vier Verdachtsfälle gemeldet. „Kein Patient liegt auf der Intensivstation oder muss beatmet werden“, so Fischer.

Kliniken bereiten sich vor

Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus waren – Stand Montag – neun Patienten mit bestätigter Infektion in Behandlung (Vorwoche: zwölf). Drei von ihnen werden laut Sprecherin Susanne Liebold auf der Intensivstation beatmet – an dieser Zahl hat sich seit der Vorwoche nichts verändert. Auch das „Diak“ habe eine komplette Station zur Versorgung „nicht intensivpflichtiger Corona-Patienten“ eingerichtet. „Bei Bedarf erweitern wir als Nächstes die Bettenzahl auf dieser Station“, so Liebold. Sechs der 24 Intensivbetten seien zurzeit für die Versorgung von Covid-Patienten vorgesehen. „Bei Bedarf können wir auch hier Kapazitäten erhöhen.“

Auch im „Vincenz“ herrscht laut Fischer akut kein Bettenmangel: „Unsere Intensivkapazität von 14 Betten ist derzeit auch mit anderen Patienten nicht voll ausgeschöpft. Wir halten stets eine Reservekapazität von bis zu zwölf Betten bereit.“