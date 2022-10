Zahlreiche Corona-Infektionen belasten die Speyerer Krankenhäuser: Es steht weniger Personal für mehr Patienten zur Verfügung. Das St.-Vincentius-Krankenhaus berichtet auf Anfrage von einer „sehr angespannten Situation“. Laut Ärztlicher Direktorin Cornelia Leszinski sind die Patientenzahlen mit Covid-19-Infektion zuletzt deutlich angestiegen. Am Freitag, 10 Uhr, waren es demnach ein Intensivpatient, der beatmet wird, und 24 Patienten auf den zwei Isolierstationen. Dazu komme „vermehrter Personalausfall in allen Bereichen und Fachabteilungen“. Laut Leszinski hat das nicht nur mit dem typischen saisonalen Krankheitsstand zu tun, sondern vor allem auch mit von außerhalb erworbenen Corona-Infektionen. „Insbesondere durch den Ausfall von Pflegekräften stehen deutlich weniger Betten zur Verfügung, in denen Patienten versorgt werden können“, so die Chefärztin.

120 Mitarbeiter im Krankenstand vermeldete am Freitag auf Anfrage das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Bei insgesamt rund 1300 Angestellten sei das eine ungewöhnlich hohe Quote von fast zehn Prozent. Die Anzahl der Patienten mit Covid-Infektion liege bei 16 auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation. Das sei etwas weniger als in der Vorwoche. Die Mitarbereiterausfälle seien gleichbleibend hoch, die Personalsituation bleibe angespannt. Krankheitsbedingte Abmeldungen – auch wegen Covid-Infektionen, häuslicher Quarantäne oder Kinderbetreuung – kämen regelmäßig vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Infektionen mit dem Virus im gesamten Speyerer Stadtbereich lag am Freitag bei 640.