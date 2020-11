Zwei Verstöße wegen fehlender Kontaktdatenerhebungen bei Barbershops sind bei Kontrollen des Kommunalen Vollzugsdiensts in Speyer festgestellt worden. Dies teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Auf die Betrieben kämen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen zu.

Bei den Kontrollen – 315 Einsätze seit Beginn des zweiten Lockdowns allein bis zum Beginn der Maskenpflicht am Mittwoch – wurden laut Stadt zudem zehn Verstöße auf Spielplätzen wegen nicht getragener Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Die Betroffenen hätten die Masken jeweils im Anschluss an die Verwarnung aufgesetzt. „Auch eine Angestellte in einem Supermarkt wurde auf ihren Verstoß hingewiesen und bezüglich der korrekten Trageweise ihrer Mund-Nasen-Bedeckung belehrt“, meldet die Stadt.

Die Schwerpunkte ihrer Kontrollen verschieben sich: Stand am 2. November noch das Prostitutionsgewerbe auf der Liste, kamen vergangene Woche die Quarantäne-Überwachung in der AfA und diese Woche die Maskenpflicht hinzu. Fast täglich sind sogenannte Präsenzstreifen unterwegs.