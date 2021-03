Nach Problemen im Binsfeld und ihrem Appell, die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, hat die Stadt am Wochenende verstärkt kontrolliert. Die Bilanz fällt durchwachsen aus.

Rund 100 Masken-Verstöße bilanziert die Stadt nach Kontrollen am Freitag und am Wochenende an unterschiedlichen Stellen. Der Großteil davon stammt von Spielplätzen, so Verwaltungssprecherin Annika Siebert auf Anfrage: Am Freitag waren es 45 Verstöße auf 13 Spielplätzen, am Samstag 47 an zwölf Orten. Folgen waren Belehrungen für die laut Ordnungsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) „zum Großteil einsichtigen Personen“.

In der Innenstadt habe das vorab versandte Infoschreiben an Eiscafé-Betreiber offenbar gewirkt, es hätten nur vier Personen im Bereich der Maskenpflicht Eis geschleckt (Vorwoche: 98). Dazu seien zwölf Masken-Verstöße in der Innenstadt und auf der Domwiese gekommen. Im Binsfeld seien bei zwei Kontrollgängen einmal 26 und einmal 50 Personen am Sandstrand gezählt worden. Das Ordnungsamt habe aber nur bei Falschparkern eingreifen müssen.

Verstöße gab es laut Stadtverwaltung an einem Baggersee außerhalb des Binsfelds: Am Wammsee seien Personen an die Kontaktbeschränkungen erinnert und ermahnt worden, das Grillen einzustellen.