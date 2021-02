Für Speyer hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Es sind jedoch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie in die Statistik eingeflossen. 71 Speyerer sind demnach bisher dem Virus zum Opfer gefallen, die meisten davon seit Dezember. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Donnerstag bei 35,6.