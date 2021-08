Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag zwei weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 77,1 und damit wieder höher als am Vortag (75,2) und ebenfalls über dem landesweiten Wert von 72,1. Von den in den vergangenen sieben Tagen neu infizierten Personen ist kein einziger über 60 Jahre alt. Das Gros der Neuinfizierten ist jünger als 20 Jahre alt. In dieser Gruppe liegt der Inzidenzwert bei 131,1, in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen bei 103,2. Noch bis kommenden Freitag, 3. September, können sich Bürgerinnen und Bürger beim offenen Impfen im Impfzentrum in der Stadthalle ohne Termin impfen lassen. Der Zweittermin findet drei Wochen nach der Erstimpfung statt. Das Impfzentrum ist von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Impfwillige werden gebeten, ihren Personalausweis und, wenn möglich, ihren Impfpass und die Krankenkassenkarte mitzubringen.