Mit 20 Neuinfektionen von Sonntag auf Montag stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Speyer am Montag auf 166,1. Am Sonntag hatte der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit dem Coronavirus infizieren, noch bei 130,5 gelegen. Allerdings werden am Wochenende auch weniger Corona-Fälle gemeldet. Erst wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 165 liegt, dürfen die Schulen in der Domstadt wieder in den Wechselunterricht vor Ort übergehen. Bei einer stabilen Inzidenz zwischen 100 und 150 wäre beim Einzelhandel wieder Terminshopping möglich und bei einem mehrtägigen Wert zwischen 50 und 100 dürfte außerdem die Außengastronomie wieder öffnen – nach vorheriger Terminvereinbarung und Vorlage eines negativen Schnelltest-Ergebnisses. So regelt es die aktuell gültige Verordnung vom Land, die für Inzidenzwerte unter 100 Vorgaben macht. Die „Notbremse“ des Bundes greift bei einer Inzidenz ab 100.