46 Fälle am Mittwoch dazu, 46 weitere am Donnerstag – die Corona-Zahlen in Speyer steigen deutlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit – umgerechnet auf 100.000 Einwohner – auf 227,4 geklettert. 252 der bisher 438 am Virus Erkrankten sind noch nicht genesen. 389 Personen sind in Quarantäne. Erstmals ist eine Kita geschlossen.

Katholische Kita geschlossen

Die katholische Kita St. Christophorus im Erlich ist am Dienstag informiert worden, dass ein letztmals am Freitag in der Einrichtung betreutes Mädchen erkrankt ist, offenbar nach Ansteckung im privaten Bereich. Es sei mit 60 der 100 Kita-Angehörigen – 88 Kinder, zwölf Betreuer – in Kontakt gewesen, die in Quarantäne müssen, so Diakon Paul Nowicki. Nun fehle so viel Personal, dass der Betrieb bis 18. November ruhen müsse. Am Mittwoch wurden Kinder und Eltern am mobilen Abstrichzentrum der Stadt getestet.

Klassen kehren an Schulen zurück

Einen neuen Fall gab es am Donnerstag an der Berufsbildenden Schule. Entspannt hat sich die Situation am Edith-Stein-Gymnasium (ESG), wo nach einem Fall von voriger Woche am Donnerstag die Klassenstufe 7 wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt ist, so Leiter Andreas Kotulla. Alle 61 Schülerinnen und elf Lehrer waren getestet worden. Drei Mädchen sind mit „fraglich positiven“ Tests weiter daheim, eines ist sicher positiv. In der IGS werden am Freitag die letzten Quarantäne-Klassen zurückerwartet. Dass eine Lehrerin infiziert ist, bringe „nur im Verwaltungsbereich“ Einschränkungen, so Leiter Rüdiger Nauert. Die Frau sei seit Montag nicht mehr in der Schule.

Asylunterkünfte betroffen

Nach fünf Fällen in ihrer Unterkunft vermeldete die Stadt am Donnerstag, dass alle weiteren „Ergebnisse der Reihentestung im Birkenweg 94b negativ ausgefallen sind“. Reihentests gab es auch in der benachbarten Erstaufnahme des Landes mit rund 800 Bewohnern. Unter diesen gebe es aktuell 69 bestätigte Corona-Infektionen, 18 davon seit Wochenende festgestellt. Ein größeres Infektionsgeschehen an anderer Stelle ist der Stadt derzeit nicht bekannt.