Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 89 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7393 Speyerer und Speyererinnen mit Sars-CoV-2 infiziert. 1569 Einwohner der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Den Inzidenzwert gab das LUA am Donnerstag mit 827,7 an. Damit liegt der Wert in Speyer weiterhin unter dem landesweiten Durchschnittswert von 995,9. Mit einem Inzidenzwert von 1129,6 ist das Infektionsgeschehen in der Gruppe der Unter-20-Jährigen weiterhin am größten. Für die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen beziffert das LUA den Wert mit 1088,6. Bei den Über-60-Jährigen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 207,2.