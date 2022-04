Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz für Speyer am Wochenende unter die 600er-Marke gerutscht war und zuletzt bei 599,1 lag, betrug der Wert am Montag laut Landesuntersuchungsamt wieder 717,4. In Germersheim lag die Corona-Inzidenz bei 1255,8 (Sonntag: 1337,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 807,1 (642,3). In Speyer gibt es derzeit 1870 aktuelle Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind 112 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 6,46 (Sonntag: 8,44). Der Wert gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.