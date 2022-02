Die Corona-Inzidenz in Speyer liegt am Donnerstag bei 1186,4 (Vortag: 1166,7). Das Landesuntersuchungsamt hat 134 neue Corona-Fälle in der Stadt gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1074,1. Sie wird aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt und liegt demnach bei 497,4 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2729,1 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt landesweit aktuell 6,24 (5,46).