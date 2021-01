Wieder unter den kritischen Wert von 200 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer gerutscht. Sie lag bei 182.

Am Vortag hatte der Wert noch bei 215 gelegen. 14 neue nachgewiesene Ansteckungen mit dem Coronavirus sind am Mittwoch in die Speyerer Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) eingeflossen. Somit haben sich offiziell 1754 Speyerer seit Ausbruch der Pandemie infiziert. 27 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Virus-Infektion gestorben. Laut LUA-Statistik sind rein rechnerisch derzeit 527 Fälle in der Stadt aktiv.

AfA: Derzeit neun Infizierte

Derweil meldet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes in Trier, dass sich die Corona-Lage in der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung entspannt. Derzeit seien nur noch neun Flüchtlinge mit dem Virus infiziert, in Quarantäne seien zehn Menschen. Bei der zehnten Person handele es sich um ein Familienmitglied einer infizierten Person. Die Quarantäne für die zehn Bewohner endet am Montag, 11. Januar.

Die AfA in der Kaserne hatte in den vergangenen Wochen immer mal wieder mit Corona-Ausbrüchen zu kämpfen. In der höchsten Phase waren laut Einrichtungsleiter Steffen Renner 78 Bewohner gleichzeitig betroffen. Pro Woche würden in der Einrichtung 250 Personen getestet.

Derzeit befinden sich 81 AfA-Bewohner in Isolation, teilt die ADD mit. Dabei handele es sich um Kontaktpersonen der Kategorie 1 sowie um Neuankömmlinge, die bei Ankunft in der AfA stets separiert würden, bis ein negatives Testergebnis vorliege. Die ADD: „Insgesamt konnte die Belegung der AfA Speyer entzerrt werden, sodass derzeit rund 730 Personen dort untergebracht sind.“