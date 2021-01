Während im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus derzeit weniger Corona-Patienten behandelt werden als noch vor einigen Tagen, sind es im St.-Vincentius-Krankenhaus mehr geworden.

29 Corona-Patienten werden, Stand Montag, im St.-Vincentius-Krankenhaus behandelt, teilt Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer auf Anfrage mit. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch 23 gewesen. Nicht verändert habe sich die Anzahl der Patienten auf der Intensivstation: dort liegen fünf, von denen drei beatmet werden. „Die Intensivstation ist zur Zeit voll belegt“, sagt Fischer. Das „Vincenz“ halte aber weiterhin eine „Reservekapazität“ von bis zu zwölf Betten bereit.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus versorgt derzeit laut Sprecherin Susanne Liebold 18 Corona-Patienten (Dienstag vor einer Woche: 30). Am Montag befanden sich zwölf auf Normal- und sechs auf Intensivstation, von denen fünf beatmet werden müssen. Die Anzahl der intensivpflichtigen Patienten sei etwas niedriger als vor einigen Tagen, teilt Liebold mit. Die Personallage entspanne sich zudem „etwas“. Rund 15 „Diak“-Mitarbeitende befänden sich in Quarantäne. Am „Vincenz“ sind es laut Fischer zwei.

Für Speyer registrierte das Landesuntersuchungsamt am Montag sieben weitere Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg von 65,3 am Sonntag auf 77,1 am Montag.