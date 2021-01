Am dritten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer nach zuvor tagelangem Sinkflug leicht gestiegen: Am Mittwoch lag der Wert bei 81,1 (Vortag: 79,1). Laut Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) sind für Speyer am Mittwoch zudem zehn weitere positive Corona-Testergebnisse hinzugekommen. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 1900 Speyerer nachweislich mit dem Virus infiziert. 44 Menschen sind bisher an oder mit Corona gestorben.