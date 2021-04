Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag, Stand 11.15 Uhr, 17 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Speyer gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 2452 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachweislich infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 168,1 am Freitag auf 189,9 am Sonntag gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 bleibt seit Januar unverändert bei 80.