Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 71 weitere Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie 17.368 Fälle in der Domstadt gegeben. Der aktuelle Inzidenzwert bestätigt den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen und liegt nun bei 522,3. Der landesweite Durchschnitt lag am Freitag bei 652,2. Einen derart hohen Speyerer Wert hatte das LUA zuletzt Ende April gemeldet. Ein Großteil des Infektionsgeschehens spielt sich in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen ab, für die das LUA eine Inzidenz von 702,8 angegeben hat. Bei den Unter-20-Jährigen liegt der Wert bei 361,9 und bei den Über-60-Jährigen bei 310,8.