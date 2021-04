Der Entwurf war schon fertig, aber die Stadt Speyer muss nun vor Ostern doch keine neue Allgemeinverfügung erlassen, die die Corona-Auflagen nochmals verschärft. Grund: Nach Sieben-Tage-Inzidenzen von 209 (Dienstag) und 215 (Mittwoch) sank der Wert am Donnerstag auf 182. Die besonders kritische 200er-Marke war somit nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Nur das hätte die Pflicht zur Verschärfung ausgelöst.

Zwar sind am Donnerstag 17 Neuinfektionen in die Landesstatistik eingeflossen, aber zugleich 35 Fälle für die Berechnung des Sieben-Tages-Wertes gestrichen worden. Sie waren vorige Woche am Tag mit den bisher meisten Neuinfektionen in diesem Jahr dazugekommen. 224 Speyerer gelten aktuell als noch erkrankt, 2252 waren es seit Pandemie-Beginn, 80 sind mit oder an Corona gestorben.

Kontrollen angekündigt

Die Stadtverwaltung beobachtet die Lage nun über die Feiertage, so Sprecherin Annika Siebert auf Anfrage. Sie kündigt ebenso wie die Polizei Kontrollen im Stadtgebiet an. Verbunden wird dies mit einem Appell an alle Bürger und Besucher, sich an alle Kontaktbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Die Lage bleibe heikel.

