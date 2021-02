Die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer sinkt weiter – und hat am Mittwoch zum ersten Mal seit Langem die 50er-Marke unterschritten. 45,5 Ansteckungen mit dem Coronavirus wurden demnach, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, in den vergangenen sieben Tagen für Speyer gemeldet. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) hervor. Am Mittwoch kamen fünf weitere nachgewiesene Infektionen hinzu. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie offiziell 1925 Speyerer mit dem Coronavirus angesteckt. Derzeit gelten laut LUA rein rechnerisch noch 125 Fälle als aktiv. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden am Mittwoch in die Speyerer Statistik aufgenommen. Bisher sind somit 57 Speyerer an oder mit einer Infektion gestorben.