Bei 175,4 lag am Dienstag die Corona-Inzidenz für die Stadt Speyer. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit, das 17 neue Fälle in die täglich aktualisierte Statistik aufgenommen hat. Die Inzidenz sinkt damit in den warmen Monaten tendenziell weiter. Am Freitag hatte sie noch bei 224,7 gelegen. Besonders gering ist sie in der Altersklasse 60 plus mit 71,2. In Speyer wie auch im Rhein-Pfalz-Kreis (168,7) und dem Kreis Germersheim (204,6) liegt sie unter dem Landesmittel von 250,9.