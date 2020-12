Speyer. In Speyer ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nach wie vor die höchste im Bundesland. Sie sinkt aber. Die Stadt Speyer unterstützt das Kreisgesundheitsamt mit Mitarbeitern.

Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 403,5 unter dem Wert des Vortages (415,3). 21 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen in Speyer waren am Dienstag in der Statistik des Landesuntersuchungsamts angegeben.

Derweil hat die Stadtverwaltung nach eigener Mitteilung erneut dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises Mitarbeiter zur Unterstützung bei der Corona-Kontaktnachverfolgung zur Verfügung gestellt. Anfang Dezember hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) rund fünf Mitarbeiter in Aussicht gestellt. „Wir werden noch aufstocken“, so eine Sprecherin am Dienstag.

Termine im Testzentrum oder beim Arzt

Die Stadt bittet auch betroffene Bürger um Mithilfe: So sollen symptomfreie Personen, die als Kontaktpersonen der Kategorie I gelten, am fünften Quarantäne-Tag einen Termin im Testzentrum vereinbaren. Symptomatische Kontaktpersonen sollten ihren Hausarzt kontaktieren. Das Testzentrum in der Halle 101 ist von Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 06232 133100.