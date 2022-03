Bei 642,5 lag am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Speyer pro 100.000 Einwohner. Das war nach der Stadt Ludwigshafen und vor dem Rhein-Pfalz-Kreis der zweitniedrigste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz. 17 neue Infektionen am Samstag und 21 am Sonntag sind für Speyer in die Liste aufgenommen worden.