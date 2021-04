Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Speyer ist über das Wochenende von 158,2 auf 142,4 gefallen. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Demnach wurden in den vergangenen zwei Tagen acht Neuinfektionen durch einen Test bestätigt. Am Wochenende werden im Gegensatz zu Arbeitstagen allerdings weniger Corona-Fälle bekannt beziehungsweise gemeldet. In Speyer waren am Sonntag laut Berechnungen des Landesuntersuchungsamts 289 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

FDP will mehr Verantwortung für Kommunen

Die FDP-Stadtratsfraktion und der Kreisverband fordern derweil vom Land und Bund, den „Kommunen mehr Verantwortung zu übertragen und Handeln zu ermöglichen“. Sie beziehen sich damit auf die Bewerbung der Stadt Speyer als Modellkommune für Corona-Lockerungen und die gescheiterten Bemühungen von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) beim Land um eine Sonderregelung für die Berechnung der Corona-Inzidenz wegen der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). Dort waren am Freitag 35 infizierte Bewohner bekannt. Die FDP wertet die Absage als „falsches Signal“ und fordert, dass die Stadtverwaltung künftig zum offiziellen auch einen von den AfA-Zahlen „bereinigten“ Inzidenzwert ausweist. Ausschlaggebend für Lockerungen ist allerdings die vom Land ausgewiesene Inzidenz. Diese sollte nach Ansicht der FDP nicht mehr allein entscheidend für Lockerungen sein. Kommunen, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme als Modellregion suggerieren und Konzepte vorlegen, sollte eine unbürokratische Umsetzung von Lockerungen ermöglicht werden, so Mike Oehlmann, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, und Kreisverbandsvorsitzender Thorsten Frank.