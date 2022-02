In Speyer lag die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 1103,6 (Vortag: 1186,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 999,7 (991,9) und in Ludwigshafen bei 1004,9 (1015,9). Für das Stadtgebiet Speyer werden derzeit insgesamt 2226 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, die Anzahl der Neuinfektionen wurde am Freitag mit 93 angegeben. Am Tag zuvor hatte das LUA noch 134 neue Corona-Fälle in Speyer gemeldet, damit ist hier ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 1121,2. Eine gesonderte Aufschlüsselung dieses Werts nach Impfstatus nimmt das LUA mittlerweile nicht mehr vor. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,50 (6,24).