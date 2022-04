Unter die 600er-Marke ist am Wochenende die Sieben-Tages-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Speyer gerutscht. Sie lag bei 599,1. Am höchsten war sie in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen mit 802,1, am niedrigsten bei den über 60-Jährigen mit 310,8. Das Landesuntersuchungsamt vermeldete für den Samstag 32, für den Sonntag 26 Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Inzidenz bei 701,6 gelegen, tags zuvor noch bei 857,3. Für den Kreis Germersheim wurde am Sonntag ein Wert von 1337,1 vermeldet, für den Rhein-Pfalz-Kreis von 642,3.