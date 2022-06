Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 36 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie 16.837 Infektionsfälle gegeben. Der Inzidenzwert liegt bei 325,2. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag gibt es erst am Freitag aktuellere Zahlen.