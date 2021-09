Acht neue Corona-Infektionen in der Stadt Speyer sind laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt von 142,4 auf 132,5. Der Stadt sind drei neue Fälle an der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende und einer an der Integrierten Gesamtschule bekannt geworden. Den Gesamtüberblick habe aber nur das Gesundheitsamt, so die Verwaltung. Die Inzidenz als alleiniger Maßstab für Schutzmaßnahmen wird am Wochenende um weitere Faktoren ergänzt, auch in der Meldung des LUA.