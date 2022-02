In Speyer liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 1038,6 (Sonntag: 841,5). Für das Stadtgebiet werden derzeit 1851 aktuelle Corona-Fälle gemeldet. Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 1065,4 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 477,1 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2724,3 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 5,10 (5,80).

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es nach wie vor bei jungen Menschen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt so etwa die Corona-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Speyer aktuell beim Wert 1635,62. Am morgigen Dienstag kommt der Landesimpfbus nach Speyer. Er macht von 9 bis 17 Uhr Halt an der Universität für Verwaltungswissenschaften in der Freiherr vom Stein Straße.